Die Fraktionen von CDU und SPD/LGUTierschutz im Kreistag beantragen vor der Haushaltsdebatte am Mittwoch (8. Dezember) im Kreistag die Herabsetzung der Kreisumlage. Damit sollen die Kommunen in Oberhavel entlastet werden. Die Linke schließt sich der Forderung an und geht damit auf einen Wunsch der ...