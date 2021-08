Der Stepper im Hause Laesicke trägt den Namen „Mahnmal“. Diana Kirschmann, Physiotherapeutin und Inhaberin des Gesundheitszentrums „Villa Vitale“, rät davon ab, seine Sportgeräte mit negativen Namen zu belegen. „Auch der Schweinehund braucht einen guten Namen“, sagt sie zu Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos). Am Donnerstag schaute dieser im Fitnesscenter an der Bernauer Straße vorbei. Also muss ein besserer Name für den...