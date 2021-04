Die Freilichtbühne am Mühlensee in Liebenwalde soll noch in diesem Jahr saniert werden – und das mit nachhaltigen Materialien, wie Frauke Zelt, Pressesprecherin des Landeswirtschaftsministeriums, am Donnerstag mitteilte. Der Ausbau der Bühne für Veranstaltungen wird gefördert, es gibt Mittel ...