„Anni“ ist die Neue in Oranienburg. Jedoch nicht lange. Sie zieht, kaum ins Wasser gelassen, schon wieder weiter. „Anni“ ist ein Unikat und das erste Hausboot, das in Oranienburg gebaut wurde. Bald legt sie im Hafen in Celle an und dient dort einer Immobilienmaklerin als Büro. Eine Oranienb...