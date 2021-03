Der erste Eintrag in der Vereinschronik des 1. SV Oberkrämer ist mit dem Datum 7. März 2011 versehen. Etwa gegen 20 Uhr waren an jenem Montag letzte Details geklärt und der damals neue Club aus der Taufe gehoben worden. Am Sonntag steht nun das zehnjährige Bestehen im Kalender des SVO. Gefeier...