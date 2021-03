Am Freitag veröffentlicht der Nordostdeutsche Fußballverband die Liste der Vereine, die in der Saison 2021/22 in der Oberliga spielen wollen. Der FC Strausberg wird in dieser Aufstellung fehlen. Der Club aus Märkisch-Oderland, der vor acht Jahren Meister der Brandenburgliga war und seit Herbst 20...