Überraschend hat Marcel Hofer am Wochenende sein Traditions-Wirtshaus „Havelbaude“ in der Niederheide an der Grenze zwischen Hohen Neuendorf und Birkenwerder auf unbestimmte Zeit geschlossen. Das teilte er auf Facebook mit.Schwierige Zeit in der Corona-KriseZu den Hintergründen der Schließung...