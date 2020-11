In Oberhavel wurde am Sonntag an zahlreichen Orten im Rahmen des Volkstrauertages der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Die zentrale Veranstaltung fand in Liebenwalde statt. Die Gedenkrede hielt die Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt (CDU).Zitat von Theodor Heuss im BlickBevor der b...