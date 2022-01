Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt am 26. Januar nach Oranienburg. Am Vortag des internationalen Gedenktages für die Opfer des Holocaust besucht das Staatsoberhaupt die Gedenkstätte Sachsenhausen. Das teilte die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten am Freitag (14. Januar) mit.

Stein...