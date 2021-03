Zum Ende des Monats legt Dankfried Gabriel (Linke) sein Mandat in der Gemeindevertretung von Birkenwerder nieder. Der Lehrer für Latein und Ethik/Philosophie am Kant-Gymnasium Berlin-Spandau führte zeitliche Gründe für seinen Amtsverzicht an. Er müsse als neuer Bundesvorsitzender des Fachverban...