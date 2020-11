Unspektakulär verlief am Dienstagabend die Gemeindevertretersitzung in Glienicke. Routiniert wurde die Tagesordnung mit folgenden Ergebnissen abgearbeitet:Car-SharingGlienickes Bürgermeister Dr. Hans-Günther Oberlack (FDP) will Carsharing-Unternehmen, die bereits in der Berlin tätig sind, sich v...