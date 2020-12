„Es war einfach ein beschissener Tag“, so beschrieb der Angeklagte die Umstände an jenem Vormittag im Mai 2019, die ihn Donnerstagmorgen in Saal 3 des Oranienburger Amtsgerichts geführt haben. Ein Tag, an dem er sich den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung und des Widerstands gegen Vol...