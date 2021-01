Auch am Tag nach dem ekelhaften Gestank, der sich am Montagnachmittag ortsübergreifend in Oberhavel und Barnim ausgebreitet hatte, waren Polizei, Feuerwehr, Gasanbieter und Netzbetreiber auf der Suche nach dem Ursprung allen Übels. Die positive Nachricht vorweg: Am Dienstag war von dem Gestank nic...