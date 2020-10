Die Umgestaltung des alten Handels- und Gewerbezentrums (HDZ) an der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf sind beinahe abgeschlossen. In den kommenden Tagen öffnen im neuen Gebäudekomplex am alten OBI-Standort die ersten Geschäfte ihre Türen, bald kommen ein Restaurant hinzu und eine Apothe...