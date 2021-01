Die Polizei musste am Donnerstagabend am Skaterpark in der Oranienburger Mittelstadt einschreiten. Die Beamten waren gegen 21.15 Uhr zunächst von einem Mann angerufen worden, der mit seiner Tochter aus einer Gruppe von rund 15 jungen Leuten heraus beleidigt worden sei. Außerdem gab er an, dass die...