Was genau geschah tatsächlich am 2. Juli 2020 am Havelufer gegenüber des Schlosses in Oranienburg? Wurde dort eine damals 35-jährige Frau vergewaltigt? Oder hat dieser Übergriff in Wirklichkeit niemals stattgefunden? Die Antwort darauf könnte nun bald ein Prozess am Amtsgericht Oranienburg ans ...