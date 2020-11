Zügig arbeiteten sich die Liebenwalder Stadtverordneten am Dienstagabend im Hauptausschuss durch den öffentlichen Teil der Tagesordnung. Zu Beginn der Sitzung informierte Bürgermeister Jörn Lehmann zunächst über die Auswirkungen der während der Corona-Pandemie geleisteten Amtshilfe der Stadt für das Gesundheitsamt des Landkreises Oberhavel, die zwar zu einer versetzten Präsenz in der Verwaltung geführt hätte, bisher aber keine größeren Verwerfungen nach sich zog. Zudem teilte er mit, dass kommenden Montag der städtische Weihnachtsbaum aufgestellt und die Installation der weihnachtlichen Beleuchtung umgesetzt werde. Ein kleiner Trost in Anbetracht des abgesagten Weihnachtsmarktes, wie der Bürgermeister hofft.

Nachtrags- und Haushaltssatzung wandern in Stadtverordnetenversammlung

Abgestimmt wurde anschließend unter anderem über die Nachtragssatzung für das derzeitige Haushaltsjahr, als auch über die Haushaltssatzung für das kommende Jahr, mit denen sich jüngst bereits der Finanzausschuss auseinandergesetzt hatte. Beide Satzungen wurden als Beschlussempfehlung an die Stadtverordnetenversammlung weitergeleitet.

Bürgerbudget stößt auf Bedenken wegen zu hohen Aufwands

Für intensivere Diskussionen unter den Ausschussmitgliedern sorgten indes andere Themen. Darunter der gemeinsam von den Fraktionen Die Linke und Bürger für Liebenwalde (BfL) eingebrachte Antrag bezüglich eines Bürgerhaushaltes. Dieser wurde ebenfalls bereits im Finanzausschuss besprochen. Laut Kämmerin Martina Schnur seien dort Bedenken im Hinblick auf den zeitlichen und verwaltungstechnischen Aufwand eines solchen Vorhabens geäußert worden. Auch die Frage, ob dadurch nicht eine Konkurrenz zur Arbeit der Ortsbeiräte entstehe, sei aufgekommen.

Kein Gegenpol zu den Ortsbeiräten

Keinesfalls solle ein solches Bürgerbudget ein Gegenpol zu den Ortsbeiräten darstellen, betonte Anett Krüger (Die Linke). Vielmehr gehe es darum, die Bevölkerung stärker in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. An der Frage, ob hier überhaupt ein Defizit bestehe, gingen die Meinungen der Ausschuss-Mitglieder allerdings auseinander. „Die Leute sind meiner Meinung nach recht zufrieden“, sagte etwa Oliver Giese (CDU). Darüber hinaus habe jeder Bürger von Liebenwalde bereits jetzt die Möglichkeit, an Ausschuss-Sitzungen teilzunehmen.

Bürgermeister Jens Lehmann erinnerte an vereinzelte Ortsbeirats-Sitzungen, denen mitunter dutzende Einwohner beiwohnten. Ein grundsätzliches Desinteresse wollte auch Martina Schnur nicht erkennen. Ihrzufolge komme es vor allem auf die Themen an, die auf den jeweiligen Tagesordnungen stehen: „Dort wo Themen sind, die interessieren, kommen die Leute auch.“

Leere Stühle, die zu denken geben sollten

Überzeugt zeigten sich Willi Fechner (BfL) und Anett Krüger davon allerdings nicht. „Warum kommt hier keiner“, fragte Krüger und zeigte auf die leeren, für Einwohner bereitgestellten Stühle. „Das muss uns doch zu denken geben.“ Für weitere Diskussion dürfte der Antrag, der ohnehin zunächst nur die Beratung über die Einführung eines Bürgerhaushaltes zum Ziel hat, in den Ortsbeiräten sorgen. Dorthin wandert er aus dem Hauptausschuss mit der Bitte um Stellungnahme.

Diskutiert wurde auch über ein Begrüßungsgeld für Neugeborene

Staatsschutz Post von Reichsbürgern in Liebenwalde Liebenwalde Zum Ende des öffentlichen Sitzungsteiles wurde zudem noch der BfL-Antrag über ein Begrüßungsgeld für Neugeborene besprochen. Anders als vom BfL-Verordneten Willi Fechner erwartet, stieß der Vorschlag keineswegs auf Ablehnung. Diskutiert wurde lediglich die Form, Höhe und Anspruchsdauer einer solchen Zuwendung. Im Antrag ist von 150 Euro mit einem Anspruch bis zum fünften Lebensjahr die Rede.

Davon ausgehend wären Martina Schnur zufolge derzeit gut 250 Kinder berechtigt, was auf eine Gesamtsumme von 37.500 Euro resultieren würde, „die dann auf einen Schlag gezahlt werden müsste.“ Alternativ hierzu wurde sich in der jüngsten Finanzausschuss-Sitzung auf die Umwandlung in ein Begrüßungsgeschenk geeinigt und empfohlen, dies an den hierfür zuständigen Bildungs- und Sozialausschuss weiterzuleiten. Eine Empfehlung, der sich auch der Hauptausschuss Dienstagabend anschloss.