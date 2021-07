Das Fibromyalgiesyndrom ist eine chronische, nicht entzündliche Erkrankung mit dauerhaften Schmerzen. Oft sind diese in vielen Körperregionen zu spüren. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Selbst Kinder und Jugendliche können von dieser heimtückischen Krankheit betroffen sein. Vieles ist trotz der Krankheit möglich: was, das erfahren Erkrankte in Oberhavel in zwei Selbsthilfegruppen.

Treffen in Glienicke und Hennigsdorf

Jeden ersten ...