Mehr als zwei Jahrzehnte gehörte das Hohen Neuendorfer Herbstfest zum festen Bestandteil des Veranstaltungskalenders in der Stadt. Rummel, Familienprogramm und tolle Live-Musik lockten jeden Herbst Tausende zum Festplatz am Rathaus. Doch 2019 war aus organisatorischen und finanziellen Gründen Schluss. Jetzt gibt es einen Neustart mit einem attraktiven Bühnenprogramm.

„Das damalige Konzept hatte sich überholt“, erklärte Bürgermeister Steffen Apelt (CDU). Stattdessen wurde ein Stadtfest im Sommer auf die Beine gestellt. „Das Konzept wird von der Stadtgesellschaft sehr gut angenommen“, so Apelt. Doch das reichte den Politkern in Hohen Neuendorf nicht. Sie forderten die Wiederauferstehung des traditionellen Herbstfestes und stellten dafür 80.000 Euro zur Verfügung.

Fest für die ganze Familie

Jetzt wurde für das inzwischen 28. Herbstfest das Programm, das die Stadt in Zusammenarbeit mit der Berliner Agentur Wohlthat Entertainment organisiert hat, vorgestellt. Eröffnet wird das Herbstfest am 16. September um 12 Uhr durch den Bürgermeister. Er muss ein Bierfass anstechen. Anschließend startet das Familienprogramm. Vereine, Tanzgruppen und Musikschulen aus der Stadt und der Region stellen sich vor. Angeboten werden auch Fahrgeschäfte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie ein vielfältiges und abwechslungsreiches Angebot an Getränken und Speisen.

Die Plakate zum Herbstfest sind im Stadtbild schon zu sehen. Agentur-Geschäftsführerin Christine Meinecke-Wohlthat und Bürgermeister Steffen Apelt freuen sich auf die Veranstaltung.

© Foto: Jürgen Liebezeit

Zur Bürgermeisterwahl wird es keinen offiziellen Programmpunkt geben. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich neben dem Amtsinhaber auch die Herausforderer Franziska Reichel (B90/Grüne) und Einzelbewerber Michael Gerlach (parteilos) Zeit für persönliche Gespräche nehmen werden. Der Wahlkampf befindet sich dann in der heißen Phase.

Das musikalische Bühnenprogramm beginnt am Sonnabend gegen 15 Uhr. Lucidez, eine aus Ahrensfelde bei Bernau stammende Nachwuchs-Künstlerin und 2022 Gewinnerin des Contests des Kulturlandes Brandenburg, präsentiert ihre Lieder, die von berührenden Balladen bis zu mitreißenden Popsongs reichen.

Musik von Rock und Blues bis hin zu Pop und Schlager aus Vergangenheit und Gegenwart bringt dann ab 17 Uhr das Grand-Central-Trio zu Gehör.

Kultband am Abend

Highlight des Tages ist der Auftritt der Glamrockband „The Clogs“. Die Berlin-Brandenburger Kultband garantiert mit ihrem chaotischen und außergewöhnlichen Rock’n’Roll-Sound und ihren fantasievollen Kostümen besten Partygenuss und tolle Stimmung. Zum Abschluss legt bis 24 Uhr DJ Thommy tanzbare Rhythmen auf.

17. September, startet um 11 Uhr mit dem Familienprogramm „mit Pauken und Planeten“. Dahinter verbergen sich die beiden Musiker Naima und Noodt, die jede Menge Kindermusik im Gepäck haben. Sie präsentieren gut 90 Minuten lang Kindermusik auf Augenhöhe. Gegen 13 Uhr treten die „Dixie Brothers“ am Rathaus auf. Anschließend ist Zeit für Musik aus der Stadt. Unter anderem sind Auftritte vom Posaunenchor und der Nachwuchsband „Klinge & Co“ vor. Das Herbstfest endet am Sonntag gegen 18 Uhr. Der Sonntag,, startet um 11 Uhr mit dem Familienprogramm „mit Pauken und Planeten“. Dahinter verbergen sich die beiden Musiker Naima und Noodt, die jede Menge Kindermusik im Gepäck haben. Sie präsentieren gut 90 Minuten langauf Augenhöhe. Gegen 13 Uhr treten dieam Rathaus auf. Anschließend ist Zeit für Musik aus der Stadt. Unter anderem sind Auftritte vomr und der Nachwuchsband Rattlesnakes vorgesehen. Gute-Laune-Musik zum Mitsingen sowie Rockklassiker in eigenen Interpretationen stellen dann zum Ausklang ab 16 Uhrvor. Das Herbstfest endet am Sonntag gegen 18 Uhr.

Eintritt frei!

Der Eintritt zum Herbstfest ist frei. Deshalb gibt es auch keinen Zaun. Das Ordnungsamt führt im Umfeld des Rathauses zusammen mit den Jugendsozialarbeitern und der Polizei Jugendschutzkontrollen durch. Im Mittelpunkt steht dabei der Genuss von Alkohol und Zigaretten durch Jugendliche.

Kaum Parkplätze

Auf dem Festgelände am Rathaus, wo es 800 Sitzplätze geben wird, existiert ein Glasflaschenverbot. Der Veranstalter bietet ein Pfandsystem an. Die Straßen Triftstraße und Am Rathaus sind an dem Wochenende gesperrt. Da das Angebot an Parkplätzen rund um das Rathaus eingeschränkt ist, wird empfohlen, nicht mit dem Auto zu kommen.