Die Geschichte Liebenwaldes ist eng mit ihrer Lage an der Havel verwoben. So trieb das Wasser des Flusses einst die Hasselmühle in der Nähe der Burg an und schützte die Alte Havel (auch Faule Havel genannt) im Mittelalter die Westseite der im 13. Jahrhundert gegründeten Stadt.

