Der 3. November ist Hubertustag. Der wird in vielen Orten am Wochenende mit Konzerten, Andachten oder einem Hubertusfeuer begangen - so auch in Kreuzbruch.

Der Heimatverein lädt für Freitag auf das Gelände vor der Kirche ein, wo dann unter den wachsamen Augen der Mitglieder der Feuerwehr das Feuer...