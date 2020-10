Eine illegale Party mit rund 100 Gästen hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag in einem Bunker auf einem ehemaligen Militärgelände im Wald bei Beetz aufgelöst. Auf die Party war die Polizei von Zeugen aufmerksam gemacht worden. An der Aktion war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.