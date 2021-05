„Ich hatte in dem Haus schon technischen Unterricht“, erinnert sich Ortsvorsteher Burkhard Wilde (SPD), der als Schüler mit dem Fahrrad von Oranienburg nach Sachsenhausen fuhr. Damals wurden in der Clara-Zetkin-Straße 17 Deckenheizstrahler gefertigt. Während des UTP, des Unterrichts in der te...