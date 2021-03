Die Berlin Brandenburgische Wohnungsbaugenossenschaft (BBWBG) hat in den Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung für ihre Wohnungsbaupläne in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße geworben. Der Bauausschuss hatte den notwendigen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan zur Überraschung der Genossenschaft abgelehnt. Heute stimmt der Hauptausschuss darüber ab. Die Sitzung wird ab 17 Uhr unter https://oranienburg.de/ausschuss-live übertragen.

Lösungen für Mieter

Immobilien Oranienburger Mieter befürchten Abriss ihrer Wohnungen Oranienburg Jörg-Peter Schulz, geschäftsführender Vorstand der BBWBG, hatte bereits im vergangenen Bauausschuss für die Pläne zum Bau von 80 Wohnungen geworben. Zuerst werde ein Neubau anstelle eines 2019 abgerissenen Hauses mit 16 Wohnungen errichtet. Vor dem Abriss des Hauses, das seit dem Krieg nur noch zur Hälfte bestand, seien damals mit den vier Mietparteien Lösungen gefunden worden, so Schulz. Drei Mietparteien seien innerhalb des Wohnungsbestandes der BBWBG in Oranienburg umgezogen. Eine betagte Mieterin habe einen Platz im betreuten Wohnen gefunden.

„Und so gehen wir auch mit den 15 Mietparteien in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße 17 bis 23 um“, schrieb Schulz in seinem Brief an die Fraktionsvorsitzenden. Die Mieter seien im vergangenen Oktober informiert worden, sie erhielten Angebote zum Umzug innerhalb des Oranienburger Bestandes der BBWBG, zum Umzug in den Neubau und für Umzugshilfen bei Wegzug.

Schon 3,2 Millionen Euro investiert

Immobilien Wohnungsbaugenossenschaft wirbt für Abriss in Oranienburg Oranienburg Anstelle der Altbauten sollen Neubauten mit 80 Wohnungen entstehen. „Zurzeit sind wir mit der ILB zwecks einer möglichen Förderung im Gespräch“, sagte Schulz. Für die geförderten Objekte komme eine Belegungsbindung sowie eine Mietpreisbindung zum Tragen. „Nur ein geringer Anteil an Wohnungen wäre mietpreisbindungsfrei.“ Die BBWBG habe seit der Übernahme der Wohnugsbaugenossenschaft Oranienburg im Jahr 2012 keine Mieterhöhungen vorgenommen, aber bereits 3,2 Millionen Euro in den Wohnungsbestand investiert. Derzeit liege der Mietpreis in den Altbauwohnungen in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße bei 4,85 Euro. In den neuen Wohnungen sei mit einer Quadratmetermiete von neun bis zehn Euro zu rechnen. Dafür seinen die Wohnungen komfortabler, barrierearm,, mit Balkonen ausgestattet und per Fahrstuhl erreichbar.

Baudezernent Frank Oltersdorf hatte betont, dass die Genossenschaft auch ohne Bebauungsplan abreißen und Neubauen könne. Dann würden allerdings statt 80 nur 40 Wohnungen neu gebaut. Mit dem Bebauungsplan werde eine Verdichtung möglich, die an dieser Stelle der Stadt sinnvoll sei, so Oltersdorf.

Immobilien Oranienburger Wohnungsbaugenossenschaft entwickelt komplett neues Wohngebiet Oranienburg „Wir sind mit dem Versprechen angetreten, das Quartier altengerecht zu entwickeln“, sagte Schulz im Bauausschuss. Die Mehrheit der Mietparteien stehe dem Vorhaben aufgeschlossen gegenüber. Nachdem die Vorlage wegen der von einem Miter vorgetragenen Bedenken vom Hauptausschuss erneut in den Bauausschuss verwiesen worden war, fand sich dort am 10. März keine Mehrheit für den Bebauungsplan, ohne dass die Nein-Stimmen begründet wurden.

Die BBWBG wirbt nun damit, dass ihr Vorhaben zur Entspannung des Wohnungsmarktes beitrage. Durch den Neubau würden an anderer Stelle auch günstigere Wohnungen wieder frei. Außerdem weist Jörg-Peter Schulz darauf hin, dass die BBWBG nur beim Bau der 80 neuen Wohnungen an die Folgekostenrichtlinie der Stadt zur Beteiligung an Schul- und Kitaplätzen beteiligt würde.

Reihenhaussiedlung abgelehnt

Abgelehnt hat der Bauausschuss außerdem die Auslegung des Bebauungsplans Nr. 144 „Wohnpark östlich Friedenthaler Weg“. Dabei hatten die Stadtverordneten im Juni 2020 die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Entlang der Stöckerstraße und der Dulonstraße ist auf 3,8 Hektar Fläche eine Reihenhaussiedlung mit 135 Wohneinheiten geplant. Drei unterschiedliche Haustypen als Niedrigenergiehäuser mit Wohnflächen von 85, 120 und 145 Quadratmetern sowie ein eigenes Blockheizkraftwerk zur Energieversorgung sind geplant. Auch dieses Vorhaben schaffe neuen Wohnraum und mache durch Umzüge Platz in Mietwohnungen, sagte Stadtplanungsamtsleiter Christian Kielczynski.

Geringe ökologische Auswirkung

Außer dem Hinweis von Olaf Kästner (Linke) auf die Nichteinhaltung des Uferabstandes bei der Bebauung gab es im Bauausschuss zur Offenlegung des Bebauungsplanes keinerlei Diskussionen und dennoch eine Ablehnung. Für den Bebauungsplan wurde bereits ein stadtklimatisches Gutachten erstellt. „Im Ergebnis werden die Auswirkungen der geplanten Bebauung aus klimaökologischer Sicht und in Bezug auf die weitere Umgebung als gering eingestuft“, heißt es im Beschlussantrag.

Das letzte Wort zu den Bebauungsplänen haben die Stadtverordneten am 12. April.