Der Einzug der ersten Mieter in die neuen Wohnungen des Wohnprojekts „Louise“ am Speicher in Oranienburg verzögert sich erneut. Notwendige Genehmigungen für eine Nutzungsüberlassung fehlten noch, teilte die Kreisverwaltung auf Nachfrage mit.Die Baubehörde des Kreises hat die Gebäude noch ni...