Auf den Illustrationen der Architekten parken ein Mercedes-Sportwagen und ein Range Rover vor den dreistöckigen Neubauten in der Kahlaer Straße in Oranienburg Süd. Die teuren Autos sind vielleicht schon ein Hinweis auf die künftigen Hausbewohner des Neubauprojekts in Oranienburg. Die Eigentumswo...