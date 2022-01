Betongold ist beliebt. Es soll bei vielen Menschen den Ruhestand sichern. Das Eigenheim steht deshalb gerade in Krisenzeiten hoch im Kurs. Es erscheint sicherer, in die eigenen vier Wände zu investieren, als in Aktien.

Während aber der Aktienwert täglich überprüft werden kann, ist das bei Immobi...