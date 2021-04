Das Finanzministerium in Potsdam hat Spekulationen um den Bau des Wohnheims für Polizeianwärter in Oranienburg beendet. „Das Polizeiwohnheim an der Berliner Straße steht nicht auf dem Prüfstand. Es wird so gebaut werden wie geplant, und wir gehen auch von einer pünktlichen Fertigstellung aus...