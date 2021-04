Die Linke-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung will die Oranienburgerinnen und Oranienburger fragen, ob sie ein Strandbad am Lehnitzsee möchten. Bei einem positiven Votum sollen sie an der Gestaltung beteiligt werden. Die Fraktion brachte einen Antrag in die Debatte zum Haushaltsplanentwurf ...