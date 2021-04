Vor mehr als zwei Jahren wurde den Jugendlichen in Mühlenbeck versprochen, dass ihr maroder Jugendclub „Allround B16“ an der Bahnhofsstraße 16 durch einen Neubau an gleicher Stelle ersetzt wird. Daraus wird vorerst nichts. Denn die Gemeinde kann nicht, wie geplant, einfach mit dem Bau beginnen...