26 Grad, kaum Wolken am blauen Himmel. Die weißen Fassaden strahlen im Licht der Junisonne. Fast wie in Griechenland, finden die Seidels. „Super hier, so schön hell“, sagt die 73-jährige Rosemarie Seidel. „Wir freuen uns schon sehr auf den Umzug.“ Am Donnerstag wurde zunächst der Mietver...