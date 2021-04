Auf dem „Sommerswalder Dreieck“ in Schwante soll ein neues Wohngebiet entstehen. Die Planungen dafür reichen fast 20 Jahre zurück. Nun hat das Unternehmen Bonava GmbH einen Großteil des Areals erworben und will die Siedlung bauen. Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist nun die Erschließu...