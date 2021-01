Ihr 100-jähriges Bestehen in vier Jahren wird die Rote Brücke in Birkenwerder voraussichtlich erleben. Auch wenn die beliebte Fußgänger-Überführung in die Jahre gekommen ist, ihre markante rote Farbe schon lange verloren hat und an vielen Stellen Rost aufweist, ist die Standsicherheit offenbar...