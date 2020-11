Mit Problemen ist bei den Bauarbeiten am Bahnübergang in Neuhäsen zu rechnen. Voraussichtlich wird sich die Freigabe des dortigen Streckenabschnittes deutlich verzögern. Seit Mitte Oktober ist der bislang unbeschrankte Bahnübergang in Neuhäsen nicht passierbar, er erhält neue Schranken. Die Bauarbeiten sollten am 12. Dezember abgeschlossen sein. „Wir werden auch fertig“, sagt der Tiefbauingenieur der Berliner Unternehmensgruppe für Gleis- und Tiefbau BUG Verkehrsbau SE, Michael Simon. „Aber für die neuen Schranken ist kein Strom verfügbar.“

Sperrung beantragt

Nach Angaben der BUG könne der örtliche Stromanbieter, die E.dis Fürstenwalde, keinen Strom liefern, weil noch keine Leitung bis an die neue Bahnanlage in Neuhäsen führe. „Es hapert wohl an Genehmigungen, mit der Stromtrasse über zwei Grundstücke zu gehen“, sagt Michael Simon. Jetzt müsse die E.dis komplett umplanen, und das dauere. „Mir ist noch nicht ganz klar, wann der Bahnübergang frei wird“, so Simon. „Wir haben die Straßensperrung vorsorglich bis Ende Januar beantragt.“ Aus Sicherheitsgründen müsse der Übergang für den Straßenverkehr untersagt bleiben. „Er gilt als Gefahrenpunkt“, so Projektleiter Simon.

Deutsche Bahn sieht keine Fehler

In der Schwebe scheint aber noch zu sein, ob ein langsames Überfahren der Bahnschienen an dieser Stelle für den Straßenverkehr doch möglich gemacht wird. Das hätte jedoch zur Folge, dass auch die Bahn jedes Mal in Neuhäsen bis auf zehn Stundenkilometer abbremsen müsste und so eventuell der Fahrplan durcheinander gebracht würde. Die Bahn schiebt den Schwarzen Peter dem örtlichen Stromversorger zu. „Wir haben alles richtig gemacht und die E.dis rechtzeitig involviert und angezeigt, dass Strom für die Anlage in Neuhäsen benötigt wird“, sagt Andreas Gollek von der Deutschen Bahn, Leiter der Anlagenplanung der Regionalnetze Ost. „Wir selbst dürfen keinen Strom herstellen oder verwenden“, so Gollek. „Wir sind abhängig davon, dass uns der örtliche Stromanbieter den grauen Kasten da hinstellt.“

E.dis antwortet unklar

Seitens des Stromanbieters gibt es nur unklare Antworten. Es wird zwar zugegeben, dass es Verzögerungen gibt, der Grund bleibt aber im Unklaren: „Die ursprüngliche Planung für den Anschluss sowie die Stromversorgung des Bahnüberganges in Neuhäsen hat sich als nicht praktikabel herausgestellt und musste zwischenzeitlich neu vorgenommen werden“, teilt E.dis-Sprecher Danilo Fox mit. Man befinde sich dazu „unter anderem mit der Deutschen Bahn in Gesprächen“.

Bürgermeister nicht informiert

Nicht amüsiert ist jedenfalls Löwenbergs Bürgermeister Bernd-Christian Schneck (SPD), der erst durch die Zeitung von den Stromproblemen und der verlängerten Sperrung erfahren hat. „Wir haben keine offizielle Mitteilungen erhalten. Das ist umso ärgerlicher, weil die Menschen verständlicherweise uns anrufen und wissen wollen, was los ist“, so Schneck.