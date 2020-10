Sein 25-jähriges Firmenjubiläum feiert am 1. Oktober der Hohen Neuendorfer Peter Dahms. Er arbeitet schon ein Vierteljahrhundert bei dem Lack- und Farbenhersteller „Brillux“.

Lob für den Mitarbeiter

Dahms startete seine Laufbahn als Technischer Berater für den Großraum Berlin. „Über all die Jahre ist er seinem Metier stets treu geblieben“, teilte das Familienunternehmen aus Münster mit. Dahms betreue die Fachkundschaft mit großem Engagement und fachlicher Kompetenz.

Die Geschäftsleitung gratulierte dem Hohen Neuendorfer zu seinem Jubiläum. „Wir freuen uns, dass wir ihm eine so gute Perspektive aufzeigen konnten, bedanken uns herzlich für die langjährige, engagierte sowie treue Mitarbeit und freuen uns auf weitere erfolgreiche Jahre“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Langjährige Treue

Dahms ist an diesem Donnerstag nicht der einzige Jubilar in dem Unternehmen. In der Firma arbeiten nach eigenen Angaben 543 Mitarbeiter, die schon auf eine 25-jährige Betriebszugehörigkeit zurückblicken können. 33 Mitarbeiter sind sogar 40 Jahre beschäftigt. Das Unternehmen beschäftigt an 180 Standorten in Deutschland und anderen europäischen Ländern mehr als 2500 Mitarbeiter.