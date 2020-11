Am Mittwoch, 25.11.2020 beginnt die Suche nach Kampfmitteln in der Oranienburger Innstraße. In dieser Zeit kann es zu halbseitigen Straßensperrungen kommen. Erst vergangene Woche wurde diese 500-Kilogramm-Bombe am Inselweg in Lehnitz entschärft. © Foto: Tilman Trebs