Um 13.16 Uhr wurde am 15. November 2019 Großalarm in Birkenwerder ausgelöst. Das Bootslager am Hafen stand in Flammen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot mehrere Stunden vor Ort. 30 Boote wurden zerstört oder beschädigt. © Foto: Jürgen Liebezeit