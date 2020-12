Durch Aufbrechen der Wohnungstür sind Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag in eine Wohnung in der Neuen Dorfstraße in Stolpe eingebrochen und haben die Räume durchsucht. Das teilte die Polizei mit. Auf den Lärm wurde gegen 2 Uhr ein Nachbar aufmerksam, der die Polizei informierte.

Fährtenhund eingesetzt

Die geflüchteten Täter konnten die Einsatzkräfte nicht mehr stellen. Ein Fährtenhund wurde eingesetzt, um eine mögliche Fluchtrichtung der Einbrecher zu ermitteln. „Später stellte sich heraus, dass ein vor dem Haus abgestellter Pkw Ford C-Max mit dem Kennzeichen OHV-AS 680 offenbar durch die Täter entwendet wurde“, teilte Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Donnerstag mit.

Audi in Borgsdorf gestohlen

Einen grauen Pkw Audi A6 Avant haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag in der Borgsdorfer Falkenstraße entwendet. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen B-IG 8150 verfügt über ein Keyless-Go-System (Fernbedienung). Es stand vor dem Haus. Der Schaden beträgt rund 20.000 Euro.