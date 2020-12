Diebe haben bereits am Wochende vier Bauscheinwerfer von der Baustelle der Wohnungsbaugesellschaft (Woba) an der Walther-Bothe-Straße in Oranienburg gestohlen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Schaden sei am Montagmorgen festgestellt worden.

Scheinwerfer waren an Stativ befestigt

Nach Angaben der Polizei waren die LED-Scheinwerfer an einem etwa drei Meter hohen Stativ befestigt. Um die Leuchten abmontieren zu können, hätten die Diebe das Stativ umgelegt. Der Sachschaden wurde mit rund 1200 Euro angegeben.

Einbruch in Schuppen am Treidelweg

Einbrecher haben zudem zwischen Sonntag- und Montagmittag einen Schuppen am Oranienburger Treidelweg aufgebrochen. Gestohlen wurden mehrere Elektrogeräte der Marken Bosch, Makita und Hilti. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.