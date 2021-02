Seine Haushaltswaren lagert ein Händler in einer Halle in Birkenwerder. Die wurde von Dieben aufgebrochen. Wann ist unklar. Denn die Geschäfte sind coronabedingt geschlossen. Zum letzten Mal in der Halle war der Eigentümer im Januar.

Diebe stehlen Waren im Wert von 16.000 Euro

Haushaltswaren, mehrere Koffer und Lebensmittel sind aus dem Gebäude an der Havelstraße verschwunden. Das berichtet Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Waren im Wert von rund 16.000 Euro wurden gestohlen.

Kriminaltechniker haben die Halle untersucht.