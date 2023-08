Gut ein halbes Jahr ist vergangen, seitdem sich am 5. Februar 2023 drei Männer mit brachialer Gewalt Zugang zum Juwelier-Geschäft Radensleben am Postplatz in Hennigsdorf verschafft haben. Der Einbruch war spektakulär: Drei Männer rammen mit einem Skoda den am Busbahnhof gelegenen Eingang zum E...