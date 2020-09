Ein roter Mazda CX-5 ist in der Nacht zu Donnerstag aus einer Tiefgarage am Sonnenblumenweg in Glienicke gestohlen worden. Das 35.000 Euro wertvolle Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-MS 602 wurde zur Fahndung ausgeschrieben, teilte die Polizei am Freitag mit.