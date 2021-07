Aus der Urlaubstraum: In der Nacht zu Freitag wurde von einem Grundstück in der Berliner Straße in Hohen Neuendorf ein Wohnmobil der Marke Citroen Capron entwendet.

Schreck am Morgen

Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen OHV-LY 202 wurde erst dieses Jahr erstmals zugelassen und hat nach Angaben der Polizei einen Wert von zirka 50.000 Euro.

Den Diebstahl bemerkte der Besitzer am Freitagmorgen gegen 7 Uhr. Nach dem Wohnmobil wird gefahndet.