Immer wieder kommt es in den S-Bahn-Gemeinden nachts zu Einbrüchen in Gartenhäusern, die offenbar nur leicht oder gar nicht gesichert sind. Dieses Mal ist ein Gartengrundstück in Birkenwerder betroffen.

Schlüssel steckte

In der Nacht zum Dienstag kletterte eine bisher unbekannte Person in der Luis...