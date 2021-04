Während des Einkaufes am 7. Dezember 2020 gegen 10.30 Uhr wurde dem Senioren in einem Supermarkt in der Hauptstraße in Birkenwerder die Brieftasche gestohlen.

1000 Euro abgehoben

Einige Minuten danach hob ein bislang unbekannter Mann mit der erlangten EC-Karte von einem Geldausgabeautomaten insgesamt 1.000 Euro Bargeld ab.

Der Mann war nach Angaben der Polizei am Tattag mit einer dunklen Winterjacke mit hellem Einsatz und gelber Umrandung des Futters bekleidet. Auf der Innenseite der Jacke ist die Aufschrift „BLACK“ erkennbar. Weiterhin trug er ein dunkles Basecap und eine schwarze Mund-Nase-Bedeckung mit dem grünen Getränkelogo „Monster“ aufgedruckt. Die Polizei veröffentlicht nun die Aufzeichnungen des Automaten zur Identifizierung des Täters.

Zeugen gesucht