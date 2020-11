Die Polizei hat am Sonnabend gegen 3.40 Uhr auf der Hauptstraße in Birkenwerder einen Drogendealer aus dem Verkehr gezogen. Sie hatte den 25-jährigen BMW-Fahrer während einer Verkehrskontrolle angehalten.Der Mann habe deutliche körperliche Auffälligkeiten gezeigt, so dass noch vor Ort ein Droge...