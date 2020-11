Ein Mazda CX-5, der in der Freienwalder Straße in Oranienburg am Fahrbahnrand abgestellt worden war, wurde in der Nacht zu Sonntag entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonnabend, 19 Uhr, und Sonntag, 9.40 Uhr. Das teilte die Polizeiinspektion Oberhavel am Sonntag mit.

Der weiß lackierte Pkw trug dasamtliche Kennzeichen OHV-CX 559. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Der Wagen wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Das Auto hat einen Wert von etwa 20.000 Euro.