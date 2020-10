Unbekannte haben am Wochenende versucht, in eine Apotheke an der Berliner Straße in Oranienburg einzubrechen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Montagmorgen seien an einem Fenster und an einer Tür Hebelspuren festgestellt worden. Die Täter seien aber nicht in die Apotheke gelangt, so die Polizei.