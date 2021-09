Wer in der Coronazeit ein Wohnmobil kaufen möchte, muss tief in die Tasche greifen oder lange Wartezeiten einkalkulieren. Denn die mobilen und autarken Unterkünfte sind begehrt und teuer. Vermutlich nimmt auch deshalb die Zahl der Wohnmobil-Diebstähle in Oberhavel zu. Rudi Pöhl, Inhaber von Camp...