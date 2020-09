Zwei Motorräder sind in der Nacht zu Dienstag in Glienicke gestohlen worden. Von einem Parkplatz am Sonnenblumenweg verschwand ein Motorrad der Marke Husqvarna. Das Fahrzeug vom Typ 701 Super Moto mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-JK 42 wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Dem Besitzer, der den Diebstahl gegen 5 Uhr feststellte, entstand rund 8.000 Euro Sachschaden. Eine rote Maschine der Marke Honda mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-LZ 71 wurde an der Eichenallee gestohlen. Der Diebstahl war gegen 6.30 Uhr bemerkt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.700 Euro geschätzt.